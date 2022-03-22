Для атак на Україну окупанти продовжують використовувати аеродроми Білорусі
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти продовжують активно використовувати аеродроми Білорусі. Зокрема з них вони бомблять Україну.
Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ оприлюднили опівночі 21 березня. Дані повідомили на тлі загрози вторгнення білорусів в нашу країну на боці Росії.
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Ворог гатить по Україні з білоруських аеропортів
Збройні Сили України пояснили, що ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об'єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.
При цьому окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу Білорусі,
– мовиться у повідомленні.
Українські захисники також знають, що військово-політичне керівництво Росії здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців Білорусі.
Вони хочуть переконати білоруських бійців, що нібито потрібне військове вторгнення на територію України.
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