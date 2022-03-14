Для багатьох у США війна в Україні "стала ще ближчою" після загибелі журналіста Рено

В ефірі всеукраїнського телемарафону 14 березня журналісти з Києва поговорили з кореспондентом у Вашингтоні. Його розпитали, як у США змінилося ставлення місцевих до війни в Україні.

Це питання постало після того, як в українському місті Ірпінь російські загарбники вбили журналіста зі США Брента Рено. Він став першим американцем, який втратив життя через розв'язану Володимиром Путіним війну.

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Окупанти вбили журналіста зі США: як це змінило ставлення американців до війни в Україні

Журналіст Дмитро Анопченко, який живе та працює у США, розповів, чи варто очікувати на рішучіші дії Білого дому після того, як російські військові в Україні в Ірпені вбили американського журналіста.

Передовсім Анопченко зауважив, що цього дня всі новини у США розповідали про загибель журналіста в Україні. Адже це перший громадянин Сполучених Штатів, життя якого забрала війна, розпочата Росією у лютому 2022 року.

Це сприйняли дуже болісно й дуже близько. Білий дім робить дуже багато для України. Але тепер ця війна для американців стала ще ближчою. Про це важко говорити, але ця смерть дійсно змінить громадську думку в Америці,

– запевнив журналіст.

"Не стало людини, яка все життя була у журналістиці. Людини знаної. Коли його не стало, журналістська спільнота США відчула серйозний удар. Тепер журналісти будуть наполегливішими та різкішими у запитаннях", – пояснив Анопченко.

Коротко про вбивство американського журналіста в Україні

Росіяни розстріляли журналістів у Ірпені, про що стало відомо 13 березня.

Загинув громадянин США 51-річний Брент Рено, який працював за завданням Time щодо проблеми біженців.

Поранень зазнали ще двоє кореспондентів, їх доправили до Києва у лікарню.

У Вашингтоні вбивство свого громадянина назвали жахливим, пообіцяли й відповідну реакцію.

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Дмитро Анопченко – член Асоціації кореспондентів при ООН, Асоціації радіо- та телевізійних кореспондентів Конгресу США. Коментує політику США щодо України для численних ЗМІ та консультує закордонні медіа щодо українських питань.