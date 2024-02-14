Розрахунок дуже підступний: навіщо ворогу потрібна пауза на фронті

За даними Reuters, Владімір Путін надсилав сигнали США, що він нібито готовий "розглянути питання про припинення вогню" в Україні. Та ворогу потрібна пауза у будь-якому випадку, якщо говорити про те, що Росія продовжуватиме свій наступ.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що усе через те, що ворог зазнає дуже великих втрат. Він зауважив, що нині окупанти активно штурмують Авдіївку, тож витрачають свої резерви. До слова, Путін нібито пропонував "заморозити конфлікт на нинішньому рівні" та не хотів відмовлятися від української території, яку тимчасово окупував.

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"Уявіть собі, якщо ми говоримо про плани "захопити всю Донецьку область" або плани взагалі амбітні – "захопити всю Україну по Дніпру", на що натякав завжди Путін. То, звичайно, що для таких цілей потрібно відновлювати спроможності й можливості", – наголосив Мусієнко.

"Непоганий сценарій" для ворога

Військовий експерт додав, що для Росії доволі "непоганим сценарієм" було б, аби її наступ на Сході закінчився щонайменше "захопленням" Авдіївки, Куп'янська та Часового Яру. Згодом росіяни хотіли б взяти певну паузу, аби доукомплектувати та перегрупувати свої підрозділи з прицілом на щонайменше осінь – зиму. Усе, аби мати можливість наступати хоча б на якихось напрямках.

Звичайно, що певна пауза потрібна. У Росії цей сценарій російське командування розглядає так, що, в принципі, якщо вони зараз "здобудуть" певні територіальні "надбання", можна буде деякий час почекати,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Росіяни вважають, що в України нібито "не буде сил" зробити потужний наступ, аби витіснити російські війська. А окупанти нібито можуть почекати, поки відновлюватимуть свій потенціал. Однак ворог хоче підстрахуватися, тож хоче забезпечити цей сценарій "перемир'ям".

Росія нібито хоче "перемир'я"