Путін затіяв нову гру всередині Росії

Путін вирішив пограти з російськими чоловіками у гру "Хто не сховався, я не винен". Він хоче випробувати росіян на терпіння. Тепер у них ніхто не втече від мобілізації.

Путін захотів порахувати своїх солдатиків

Кордони у Росії закриваються, права обмежуються. Лише кров'ю можна спокутувати вину перед Росією. Хоча "Росія" для них це лише Владімір Путін. Тому Кремль просто випробовує терпіння російського народу.

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Мобілізація у Росії продовжується. Росіяни налякані й це цілком логічно. Особливо після відео, на якому жорстоко вбили українського солдата. Цей випадок показав, що крадіжка пральної машинки – це найлегший злочин, який росіяни скоюють в Україні.

Ми їм помстимося, але не робитимемо так само як вони. Є більш універсальні способи. Треба зробити знищення російських окупантів у промислових масштабах, а у нас є всі опції для цього.

Чому Путін вирішив перерахувати всіх своїх солдатиків? Та що б ніхто не міг втекти з Росії. Чому вони готуються до нового призиву? Та про це вже говорять навіть по російському телевізору – через великі втрати.

Ці самі товариші, коли роздумують про український контрнаступ, говорять, що це добре, бо під час наступальних дій гине більше бійців, аніж під час оборони. Тобто вони думають, що коли російська армія наступає, то її солдати не гинуть? Зараз стільки відео з тілами російських солдатів, що можна підсумувати лише те, що потрапило на відео, і стане ясно, що Путіну потрібно більше солдатів.

Важливо Чи загрожує щось українському контрнаступу

Росіяни бояться відплати за свою жорстокість

Атмосфера у пропагандистських ефірах понура. Вони прекрасно розуміють, що заплатять за те, що їхні бійці відрізали голову українському воїну.

Тут важливо знову зауважити, що ніхто не чинитиме так, як окупанти. Росіян потрібно брати в полон, а не знищувати на місці. Ножі у нас є, але штатна зброя ЗСУ – це HIMARS, артилерія, танки. Це кращий засіб для зменшення кількості російських окупантів. Ніж – це варварство. У нас тут не запис тіктоків, а звільнення України від загарбників.

Пропагандисти говорять, що їхні війська пішли з Херсону, щоб ніхто не загинув. А з цього випливає, що якщо зараз вони не відійдуть, то почнуть масово гинути. Усі це розуміють і тому змінили призовне законодавство.

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Цей закон представляв голова комітету з оборони Росії Андрєй Картопалов. Спершу він говорив, що через "Госуслуги", тобто у цифровому форматі, прислати повістку не можна. Пройшло менш як місяць і його риторика змінилася – паперова повістка матиме таку саму юридичну силу, що й електронна.

Знаєте, що найцікавіше в тому, що спершу вони говорять щось одне, а потім зовсім інше? Так само вони говоритимуть про війну. Мовляв, це все Путін винен, а вони не хотіли цього. У Росії вже почали лунали висловлювання про те, що Путін змушує росіян брати участь у злочинах, тобто у війні проти України.

Росіяни перелякані. З одного боку вони нібито всі підтримують, а з іншого – самі на війну їхати не хочуть. Щоб прискорити політ думок в голові росіян запровадили такий собі електронний реєстр всіх військовозобов'язаних з 18 до 60 років.