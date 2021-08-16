Для гарантування безпеки: МАУ облітатиме територію Афганістану

На тлі захоплення бойовиками руху "Талібан" влади в Афганістані компанія "Міжнародні авіалінії України" облітатиме азійську державу на рейсах до столиці Індії – Делі.

Відповідне рішення в МАУ схвалили у п'ятницю, 13 серпня, після того, як провели власну оцінку ризиків повітряного пересування через афганську територію.

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З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ ухвалила рішення виконувати обліт території Афганістану на рейсах до Делі для гарантування належного рівня безпеки польотів,

– повідомили в авіакомпанії.

Варто зазначити, що дотепер низка міжнародних авіакомпаній уже ухвалили рішення змінити маршрути своїх рейсів і припинити польоти у повітряному просторі Афганістану.

Водночас евакуація з афганської столиці силами американських військових триває.

Ситуація в Афганістані: коротко

Таліби 15 серпня заявили, що контролюють всю територію країни. Зокрема вони захопили всі прикордонні пункти. Тому виїхати з Афганістану можна тільки з допомогою авіації.

Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземців. У них намагаються втиснутись люди, але всім не вистачає місць – в аеропорту хаос та паніка.

Афганські громадяни відчайдушно намагаються покинути державу. Вони чіпляються до шасі, прив'язують себе до повітряних суден, біжать за ними. Попередньо відомо про 7 жертв.

Міжнародний аеропорт Кабула 15 серпня припинив приймати комерційні авіарейси.

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