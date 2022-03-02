Для Херсону та області сформують єдиний гуманітарний конвой

Херсонській області передадуть гуманітарну допомогу. Для цього сформують єдиний зелений коридор.

Відповідне рішення схвалили під час відеоконференції президента Володимира Зеленського та глави ХОДА Геннадія Лагути та мера Херсона. Про це повідомили у Херсонській облдержадміністрації.

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Перші результати отримаємо вже незабаром. Зокрема, буде сформовано єдиний гуманітарний конвой допомоги для Херсону та області,

– мовиться у повідомленні.

"Зараз обласна влада разом із головами РДА та ТГ формує список всіх необхідних речей. Не допустимо гуманітарної кризи на Херсонщині!", – додали у ХОДА.

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