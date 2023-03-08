В Україні пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам: кого це стосується та за якої умови
В Україні запропонували дозволити виїжджати за кордон деяким категоріям чоловіків. Зокрема, це стосується студентів та спортсменів.
Відповідні законопроєкти вже зареєстрували народні депутати. Однак є важлива деталь – чоловік, який хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов’язок повернутися в Україну. Про це інформує 24 Канал.
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Згідно із законопроєктами №9075 та №9074, дозволити виїжджати за кордон можуть українським студентам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації.Важливо! Такий виїзд за кордон має бути погоджений з військкоматами.
Водночас чоловік, який хоче виїхати за кордон, має повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який він не підлягає мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду).
Окрім цього, пропонується дозволити українським спортсменам виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Для цього вони мають надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.
До речі, якщо чоловіки незаконно виїхали з України під час воєнного стану, то вони мають нести за це відповідальність.
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Перелік категорій змінювали впродовж року. Тепер він має такий вигляд:
- заброньовані працівники підприємств;
- чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- особи, які утримують трьох неповнолітніх дітей;
- особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу;
- співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;
- представники окремих професій (залізничники, працівники авіації).