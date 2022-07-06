Для корупціонерів тут місця нема, – Давидюк назвав необхідні умови для відбудови України
Для активної та ефективної відбудови України, потрібно зрозуміти, що більшою у нас буде корупція, тим довше до нас надходитимуть кошти від партнерів. Нам потрібно повністю відмовитись від будь-якої корупції – жодного казнокрадства та кумівства.
Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що відбудовувати Україну варто західним компаніям, російськими грошима, але на нашій території. От тоді у нас буде повний квотум довіри.
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"Відсутність конкурсу на очільника НАБУ та відчутність керівника САП – це найбільш сигнальні точки, які у нас не є закритими. І доки ми їх не закриємо, доти не зможемо отримати кошти", – пояснює політолог.
На думку Миколи Давидюка, це дуже чітко і справедливо, адже спершу потрібно виконати домашнє завдання, а вже потім забирати гроші.
"Але зараз виходить так, що через 10-20 корупціонерів, страждає уся країна. Обіцяні 750 мільярдів доларів, які призначені на повоєнну відбудову, аж ніяк не вартують тих корупціонерів, які бігають по урядовому кварталі і вимолюють, аби їх не притягували до відповідальності", – додає Давидюк.
Це вкрай не справедливо, особливо у час війни – скільки людей гине щодня, скільки людей поранені і скільки житла та інфраструктури просто зруйновано,
– зауважує політолог.
Я вірю, що це зміниться, бо сподіваюсь, що влада усе розуміє і бачить. Тому я вірю, що потрібних та чесних керівників для цих структур ми таки отримаємо, каже фахівець.
За його словами, населення дуже чітко подає сигнали владі, адже ми всі даємо зрозуміти, що не хочемо корупції у нашій країні.
Війна нас спустошила, на сьогодні ми не маємо "жирового запасу" на корупціонерів. Попередні 30 років жирували і розкрадали те, що залишилось від радянської влади і обкрадали український потенціал,
– переконаний Давидюк.
На сьогодні вже немає чого красти, країна в руїнах, а росіяни добивають її ракетами. Тому місця для корупціонерів в Україні немає, резюмує політолог.
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