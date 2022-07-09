Для кремля світ розділився на дві частини
Джерело:фейсбук Олесі Яхно
Спостерігаючи зблизька і вдалині, теоретично і практично, відзначала для себе, як у Росії пропустили тонку грань, межовий стан між психологічним здоров'ям та впаданням у марення.
Далі трапилася хвороба спрощення. Вся політика, партії, інститути влади та суспільства спростилися і на якомусь етапі звелися виключно до путіна, а під політичною росією почала розумітися виключно путінська більшість.
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У росії все погано
Потім і зовсім все погано стало – світ розділився у виставі Кремля на "бандерівців" та "не бандерівців". І як вияв – політика невідповідності дій реальним завданням, взагалі неусвідомлення завдань як таких.
У результаті війна – як єдине, чим живе Росія.Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.
Актуально Зупинити Путіна можна лише одним шляхом
Російська пропаганда поділила світ на дві частини / Фото Shutterstock
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