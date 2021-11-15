Для Лукашенка це питання фізичного виживання, – білоруський журналіст про міграційну кризу
Джерело:24 канал
Через міграційну кризу Євросоюз готується розширити санкції проти Білорусі. Однак Олександра Лукашенка це не зупиняє. Він і надалі щодня "підвищує ставки".
Таку позицію в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Франак Вячорка. Він вважає, що самопроголошений президент Білорусі грає ва-банк.
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"Це для нього не просто питання репутації, а питання виживання. І навіть не політичного, а фізичного. Тому він постійно підвищує ставки, проводить ескалацію щодня", – запевнив Вячорка.
За словами журналіста, Лукашенко зацікавлений, щоб у будь-яких перемовинах у нього була краща позиція.
Він змінює фокус з внутрішньополітичного до прикордонного конфлікту. Мовляв, давайте вирішимо прикордонну кризу, а потім ми самі з'ясовуватимемо білоруські справи.
Вячорка: Лукашенко спробує вийти не лузером
Журналіст припустив, що Лукашенко шкодує, що ця історія з мігрантами трапилася взагалі. Річ у тім, що ситуація виходить з-під контролю.
Думаю, він сам не знає, що робити з мігрантами. Росте незадоволеність поміж його ще нещодавніх прихильників,
– зауважив Вячорка.
За словами журналіста, Лукашенко вже спалив всі можливі мости. Ще навесні він мав шанс домовитись, звільнити політв'язнів. Європа ще з ним розмовляла після ситуації з літаком Ryanair. Однак вже все змінилось.
Зараз він – вигнанець. Такою ж робить нашу країну, нашу Білорусь,
– заявив Вячорка.
"Я не думаю, що він сам сподівається на якісь шанси. Він спробує якось протягнути цей час. Виграти ще місяць, рік. Однак він для себе вже в стадії примирення – коли він вже розуміє, що його час відходить. Він лише спробує якось відійти не лузером", – підсумував журналіст.
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Міграційна криза: коротко
- Ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні загострилась на початку листопада. Кілька тисяч мігрантів рушили до кордону 8 листопада.
- Європейські країни переконані, що винним у цій ситуації є саме білоруський режим. Водночас у НАТО заявили, що Лукашенко використовує нелегалів для тиску на Європу.
- Понад 200 мігрантів пробували 14 листопада прорватися через кордон.
- Україна вирішила укріпити кордон з Білоруссю.