Для народу буде багато приємних сюрпризів, – Арестович про вимоги України на перемовинах

Україна намагається дипломатичним шляхом закінчити війну, яку проти нашої держави розв'язала Росія. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів про переговорний процес з російськими окупантами.

Ніхто не дасть Путіну виконувати свої "хотілки" через кров, пролиту українським народом

Росія висунула Україні ряд нереальних вимог, серед яких відмова від курсу в НАТО. Через це з'явилися побоювання буцімто наша сторона може поступитися. Та Арестович спростував чутки.

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Радник керівника Офісу Президента заявив, що умови, які висуває Україна, мають багато сюрпризів для українців. Він запевнив, що ніхто не планує поступатися.

Наші умови, які ми висуваємо на перемовинах, містять багато приємних сюрпризів для народу, суспільства й держави. Ніхто не збирається ні в чому поступатися і ніхто не дасть Путіну виконувати свої "хотілки" через кров, пролиту українським народом на захист України,

– сказав Арестович.

Всі знають правду на рівні своїх представників

Також він прокоментував ймовірні внутрішні чвари через переговори з росіянами. Арестович повідомив, що уряд та учасники переговорного процесу консультуються з парламентом та експертами.

"Уряд і люди, які беруть участь у перемовинах, дуже інтенсивно консультуються з парламентом, з експертним середовищем. Наявність депутатів та експертного середовища у процесі показує, що всі знають правду на рівні своїх представників", – сказав Арестович.

Він додав, що внутрішня комунікація має запобігти сваркам. "Окрім тих політиків, які все це знають, але роблять свідомо", – резюмував радник глави ОП.

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