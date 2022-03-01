Для окупантів за бабусиним рецептом: створили відеоінструкцію з приготування коктейлю Молотова
Джерело:Міністерство оборони України
Міністерство оборони України опублікувало відеоінструкцію з приготування коктейлю Молотова для зустрічі з технікою російських окупантів.
Цю інструкцію в Міноборони назвали "бабусиним рецептом".
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"Наш прийом має бути гарячим. До коричневої скоринки", – відзначили військові.
Відеоінструкція з приготування коктейлю Молотова
До цього рецептом коктейлю Молотова поділилися і в Міністерстві внутрішніх справ.
Як зробити коктейль Молотова
Горюча суміш:
- 2/3 бензин;
- 1/3 мастило.
Добавки:
Серебрянка – підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.
Гніт:
50 см тканини (бавовна!) її треба щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб коктейль не розлився.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування.