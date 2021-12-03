"Саме час": для отримання тисячі за вакцинацію треба згенерувати сертифікат в Дії

Міністр Михайло Федоров пояснив, що для отримання "вакцинаційної тисячі" потрібно згенерувати сертифікат в Дії. Це можливо тільки за умови отримання повної дози вакцинації.

Адже з 19 грудня стартує програма отримання тисячі за вакцинацію. Про це пригадав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України в фейсбуці 3 грудня.

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Щоб отримати тисячу, потрібно згенерувати сертифікат в Дії

Якщо ви вже вакцинувались, але ще не отримали COVID-сертифікат в застосунку Дія – саме час це зробити,

– заявив міністр.

Михайло Федоров пояснив, що для отримання тисячі за вакцинацію потрібно:

завантажити додаток Дія;

авторизуватися;

натиснути "додати документ" на головному екрані або обрати "COVID-сертифікати" в послугах;

поставити галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних і це все.

Якщо лікар вніс коректну інформацію про вакцинацію в медичну систему, то ваш документ з'явиться за декілька секунд,

– розповів міністр.

Він також додав, що зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID.

Михайло Федоров пригадав, що дуже скоро стартує програма президента про підтримку українських підприємців. І тільки з "зеленим" сертифікатом в застосунку Дія можна отримати тисячу гривень та витратити їх на послуги бізнесу.

Коротко про отримання "вакцинаційної тисячі"