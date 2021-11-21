Для підняття ставок, – Данілов прокоментував скупчення російських військ біля кордону

Олексій Данілов висловився щодо російських військ біля кордонів України. Секретар РНБО переконаний, що Росія загострює ситуацію, аби мати перевагу за столом переговорів.

Жодних правил для Кремля вже не існує. Таку думку Данілов висловив під час зустрічі з представниками Конгресу США у межах Halifax International Security Forum.

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Україна не допустить повторення 2014 року

Про відсутність правил свідчать дії та заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках

Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів,

– наголосив чиновник.

Він додав, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та, за потреби, дасть адекватну відповідь Росії.

Що відомо про скупчення російських військ