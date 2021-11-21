Для підняття ставок, – Данілов прокоментував скупчення російських військ біля кордону
Джерело:РНБО
Олексій Данілов висловився щодо російських військ біля кордонів України. Секретар РНБО переконаний, що Росія загострює ситуацію, аби мати перевагу за столом переговорів.
Жодних правил для Кремля вже не існує. Таку думку Данілов висловив під час зустрічі з представниками Конгресу США у межах Halifax International Security Forum.
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Україна не допустить повторення 2014 року
Про відсутність правил свідчать дії та заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках
Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів,
– наголосив чиновник.
Він додав, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та, за потреби, дасть адекватну відповідь Росії.
Що відомо про скупчення російських військ
- В українській розвідці попередили, що Росія може атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
- Київ прораховує різні сценарії щодо того, як саме може розвиватися потенційна атака. Припускають, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною зусиль Росії.
- Оприлюднили мапу ймовірних шляхів наступу Кремля. На ній видно, що окупанти нібито хочуть оточити Україну так званим "кільцем".