Зеленський звернувся до учасників саміту G7: у групі пообіцяли Україні більше ППО

Президент Володимир Зеленський 12 грудня звернувся до учасників саміту G7. Найперше він зазначив, що Росія продовжує агресію, тому підтримка України також має бути продовжена.

Зеленський подякував кожному лідеру "Великої сімки" за допомогу та підтримку України. Він наголосив, що у 2023 році підтримка має зростати. Потрібно зробити 3 кроки для миру. Це – нова сила, міцність та дипломатія.

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Які кроки озвучив Зеленський

Перший крок – нова сила.

Україна потребує сучасних танків, артилерії, гармат та снарядів. Також ЗСУ потрібна реактивна артилерія та більше далекобійних ракет. Президент зазначив, що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

Другий – міцність.

Потрібно зберегти наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Зеленський відзначив, що в цій темі особливо важливий надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів. Цими ударами Росія провокує гуманітарну та міграційну катастрофу не лише для України, а й для всього ЄС.

Третій – нова дипломатія.

Зеленський відзначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль. Робили все, щоб зупинити російську агресію, тепер потрібно використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх людей та територій.

Виступ Зеленського на зустрічі G7: відео

Зеленський пригадав, що на саміті "двадцятки" в Індонезії пропонував українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Тому, продовжив президент, варто скликати Global Peace Formula Summit. Там визначать, коли цю формулу можна реалізувати.

Росія мала б почати виводити війська на Різдво

Зеленський наголосив, що було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України.

Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій,

– сказав глава держави.

Президент зауважив, що це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти.

G7 обіцяє більше ППО

Лідери G7 домовились продовжувати підтримку України. Зокрема, створять "багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та нашими міжнародними партнерами".

За допомогою неї координуватимуть існуючі механізми, аби надати поточну короткострокову та довгострокову підтримку. Лідери групи обіцяють й надалі координувати зусилля для задоволення потреб у військовій та оборонній техніці. Особливу увагу мають приділити ППО.