Для Путіна гроші вже не наркотик, – Піонтковський вважає, що глава Кремля хоче більшого
29 березня 2022 , 08:10Читать новость на русском
Деякі люди помилково вважають, що Володимира Путіна цікавлять лише гроші. Однак у глави Кремля інші пріоритети.
Російському президенту потрібні геополітичні "наркотики". Про це в ефірі 24 каналу сказав публіцист Андрій Піонтковський.
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Які "наркотики" у Путіна
"Я завжди сперечався з людьми, які стверджували, що Путіна цікавлять тільки гроші. Коли в людини 240 мільярдів доларів, гроші вже не наркотик", – наголосив Піонтковський.
За його словами, президент Росії "вживає наркотики" іншого, вищого рангу:
- вирішувати долю народу;
- знищувати країни;
- перешматувати карту світу.
Піонтковський розповів про пріоритети Путіна: дивіться відео