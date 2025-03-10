Як Трамп рятує Путіна і в чому тут логіка

Потрапляючи у скрутну ситуацію, ми часто мріємо про диво. Диво, яке стається саме собою, яке все змінює, яке нас рятує. Оце класичне "прилетить раптом чарівник на блакитному вертольоті". Як в кіно. Коли виходу немає, але раптом…

Трамп рятує традиційного ворога США

Це диво, на жаль, ніколи не стається у реальному житті. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Але чомусь це диво стається із Владіміром Путіним. До нього прилітає Дональд Трамп на "голубому вертольоті", якщо, звісно, адміністрація Трампа ще не заборонила вживання слова "голубий".

Найпаскудніше в цій історії із новітнім пактом Путіна-Трампатропа, що американці натурально рятують Путіна. Що підписують чи хочуть підписати угоду з дуже слабким супротивником. Який був вже на межі своїх можливостей. І це не просто хворий в хоспісі, це традиційний ворог США. Але от приходить Трамп і рятує Путіна, витягає його з багна і садить напроти себе домовлятись ділити світ.

При цьому він не хвилюється, що Путін вимастить його самого у цьому багні.

Диво, та й годі…

Диво, яке сталося з наймерзеннішою істотою на Землі

Росіяни витратили останні 15 місяців на те, щоб продемонструвати всім свою військову могутність. Максимально напруживши всі свої сили вони захопили мізерну частину України. І головне тут – напруживши всі свої сили. Бо це і про економіку, яка вже перестає працювати. І про запаси військової техніки, які вичерпуються, змушуючи забирати особистих віслюків кадирівців і пхати їх на фронт. І це бачить американська розвідка. Не може не бачити…

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При тому, що і Європа і США навіть не спітніли. Страждала Україна і українці. Які могли б виявитись найслабшою ланкою. Але виявились найсильнішою.

Здавалось, виходу у Путіна немає. Він не може поставити кому у фразі "продовжувати не можна зупинитись".

"Потьомкінська дєрєвня" економіки, яка була простим спаленням накопичених грошей перестає працювати. Інфляція розганяється. Всі галузі, що не пов'язані прямо з війною, падають. Ринок нерухомості тріщить по швах. Сама Росія вже давно перетворилась на сировинний придаток Китаю.

І от стається диво. Як в голлівудських фільмах про невдаху, якому раптом залишають у спадок мільярди доларів. І вже королева класу не проти випити пару келихів.

Якби Росія і Путін були сильними, це було б цинічно, але принаймні логічно. Раціонально з позиції людей, для яких немає цінностей і є "нічого особистого, тільки бізнес і забудова скверу". Логіка людожера залишається логікою. Але ж ні. Росія і Путін слабкі. Вони невдахи. Були. Поки не прилетів цей "голубий гвинтокрил".

Чомусь вважається, що такі дива мають траплятись із добрими хлопцями. Але зараз воно сталось з наймерзеннішою істотою на Землі. Саме з ним хоче танцювати своє танго Трамп.