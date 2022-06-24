Для Путіна це принципово важливо, – Латушко заявив про референдум щодо анексії Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове приїхав до Володимира Путіна. Ймовірно, на зустрічі двох диктаторів обговорюватимуть дуже неприємне питання для білорусів.

Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він наголосив, що це вже 7 або 8 зустріч Лукашенка та Путіна за останній період, крім того, додав, що такі розмови достатньо тривалі.

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Лукашенко боїться ультиматумів Путіна

За словами Латушка, після останньої зустрічі з Путіним в Сочі Лукашенко приїхав дуже шокований та похмурий. Протягом 2 днів він не виходив в ефір та ховався від людей.

"За даними наших джерел, Лукашенко перебуває у важкому психологічному стані. Він намагається сховатись від відповідей на ті ультиматуми, які висунув йому Путін під час зустрічі в Сочі", – зазначив опозиціонер.

Теми, які обговорюватимуть

Як наголосив Латушко, такий несподіваний візит Лукашенка до Путіна, ймовірно, означає, що на диктатора білорусі продовжують тиснути. Найімовірніше, зараз вони обговорюватимуть декілька актуальних тем:

участі Білорусі у війні з Україною;

ситуація з Литвою й транзитом на Калінінград;

провокації на кордоні з Польщею.

Ймовірна анексія Білорусі

Однак також важливою темою обговорення може стати питання проведення референдуму про перетворення Білорусі в "неоімперію російська федерація" з домінантою Росії. Водночас Білорусь просто розчиниться – завуальовано або ж відкрито її анексує держава-агресорка.

Для Путіна це принципово важливо, оскільки анексія Білорусі є показником сили й успіхів його зовнішньої та внутрішньої політики,

– заявив Латушко.

На його думку, такої ідеї очільника Кремля не можна виключати. Латушко зазначив, що раніше до них вже надходила схожа інформація, тому, можливо, це станеться незабаром.

"Як білоруса та політика – мене не покидає думка, що це зараз є однією з головних тем для Путіна. Можливо, вже готують якийсь сценарій, аби приєднати Білорусь до складу Росії", – зауважив білоруський опозиціонер.

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