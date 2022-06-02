Для Путіна це смертеподібно, – Гудков пояснив, що стримує Росію від ядерного удару

Росія вирішила вчергове нагадати світові свій давній шантаж та провела ракетні навчання з ядерним озброєнням. Проте експерти запевняють, що Кремль не застосує ядерну зброю, бо Путін боїться удару у відповідь.

Про це 24 каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

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Що стримує Росію від ядерного удару

Він каже, що застосування ядерної зброї не залежить від фейкового визнання окупованих територій України російськими, як вважають деякі українці.

Колишній депутат запевнив, що якби Росія могла застосувати ядерну зброю, не побоюючись "отримати по обличчю", то вона б давно це зробила.

Стримує Кремль від застосування ядерної зброї зовсім не окуповані території (те, що вони ще не встигли оголосити їх російськими), а жорстка реакція Заходу та Китаю. Якщо Путін це зробить, то відповідний ядерний удар буде по його бункерах,

– наголошує Гудков.

"Але я б особисто зовсім це не виключав. Але для Путіна це смертеподібно, він це розуміє і помирати не збирається. Адже помираючі люди не просять скасувати санкції в обмін на розблокування портів тощо", – підсумував він.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю

Він додав, що недаремно Байден впевнено каже, що в його розвідки немає даних про якість реальні спроби підготовки до застосування ядерної зброї, навіть попри те, що Путін оголосив якісь ядерні навчання.

За словами Гудкова, очевидно, що американська розвідка має точну інформацію, можливо, в них навіть є агенти серед близького оточення Путіна.

Гудков про ймовірність застосування Росією ядерної зброї:



Шантаж ядерною зброєю від Росії

1 червня з’явилася інформація, що Росія випробовує стратегічні комплекси "Ярс". Мовиться про ракети, які здатні нести ядерні боєголовки. Але Олексій Арестович зазначив, що можна взагалі не звертати на це жодної уваги.

Міноборони США також заперечує загрозу застосування Росією ядерної зброї. А також повідомляється, що уряд США щодня стежить за ядерним потенціалом Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому не виключає ризики застосування Росією ядерної зброї. За його словами, перш за все, довіри до Кремля вже немає.

Зазначимо, що держава-агресорка від початку вторгнення не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. Експерти переконують, що це просто залякування, і воно лунатиме до кінця війни.

Однак, у Сенаті США таки припускають, що Путін може застосувати ядерну зброю через власну поразку та воєнні успіхи України.

Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. У бункері сховатись не вийде, бо НАТО та США розробили спеціальну ядерну зброю.

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