Для росіян багато дверей, а для українців – одні, – Зеленський про "м'яку політику" до Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що дехто з партнерів застосовує до Росії "м'яку політику" та вважає, що для росіян відчинено дуже багато "дверей можливостей". Водночас для України такі "двері" чомусь лише одні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Що відомо про "м'яку політику" до Росії

Журналісти поцікавилися у Зеленського, чому партнери України, зокрема США, не помічають, що російський "меморандум" – окозамилювання.

На це Зеленський відповів, що хтось таки розуміє. Він також зазначив, що американці доволі розумні, просто дехто не бажає помічати, що росіяни намагаються виграти собі час.

Український лідер з розумінням ставиться до того, що хтось хоче використовувати "м'яку політику" до Росії. Однак йому дивно, що для росіян "відчинено багато дверей".

Чому для них (росіян – 24 Канал) дуже багато дверей, а для українців, які ні на кого не нападали, одні і не дуже великі,

– наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що сьогодні у США дедалі більше людей починають бачити, що росіяни намагаються своєю "дипломатією" відтермінувати впровадження санкцій, щоб проводити наступальні дії на фронті.

Президент також додав, що проведення успішних операцій допомагає Україні змінити риторику США про те, що "українці програють війну".