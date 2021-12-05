Для швидкісної траси: окупанти відбирають будинки й хочуть повністю знести село в Криму

Окупаційна влада у Криму хоче знести десятки будинків у селі Зарічне Сімферопольського району. Все через те, що там мають побудувати ділянку траси "Таврида".

Остання має стати об'їзною дорогою від Сімферополя в Ялту. Люди не хочуть, щоб зносили їхні будинки та виступають проти.

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Окупаційна влада хоче знести село та побудувати трасу в Ялту

Задля відрізка траси "Таврида", що веде в Ялту, в селі Зарічне вилучать 177 ділянок та знесуть 58 будинків. Багато кримчан проти цього варіанту будівництва,

– мовиться у повідомленні.

Вони просили окупаційну владу прокласти дорогу в обхід села та Аянського водосховища по військовому полігону. Останній наразі контролює міноборони Росії. Проте людям розповіли, нібито там відмовили.

Суперечка триває вже два роки. Люди зустрічались з так званим "російським главою" Криму Сергієм Аксьоновим, проте це не внесло жодної ясності у справу.

Два роки люди живуть в жаху

"З чиновників, з якими ми спілкувалися, жодного не залишилося: посадили чи звільнили. У нас залишилося дуже мало надії, що все скінчиться добре. Два роки люди в жаху живуть, під загрозою опинитися під бульдозерами", – пояснила жителька села Наталія Гапич.

Натомість у листопаді Аксьонов заявив, що так звана "влада" ухвалила остаточне рішення й траса "Таврида" пройде:

вздовж Аянського водосховища;

через 177 земельних ділянок;

а також 58 будинків, які доведеться знести.

Окрім того, він цинічно заявив, що з 22 листопада запрацює громадська приймальня, куди люди зможуть звернутись. Інформацію щодо "зносу та компенсацій за нього розмістять на сайті адміністрації Сімферопольського району та Добрівського поселення".

Проте наразі місцеві мешканці й так звані проросійські активісти, які виступили на захист своїх будинків від траси "Таврида", зіткнулися зі звинуваченнями "у роботі на Держдеп", а також обшуками та кримінальними справами.

Коротко про останні новини щодо окупованого Криму

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Крим нібито де-факто і де-юре став російським після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками "кримського референдуму".

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що відбувся фактичний аншлюс Білорусі Росією. Через це в України з'явилося додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати.

У листопаді українська розвідка повідомила, що Росія може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце". Адже війська Росії скупчені вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю.

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