Для швидкісної траси: окупанти відбирають будинки й хочуть повністю знести село в Криму

5 грудня 2021 , 19:18
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Джерело:

"Крым. Реалии"

Окупаційна влада у Криму хоче знести десятки будинків у селі Зарічне Сімферопольського району. Все через те, що там мають побудувати ділянку траси "Таврида".

Остання має стати об'їзною дорогою від Сімферополя в Ялту. Люди не хочуть, щоб зносили їхні будинки та виступають проти.

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Окупаційна влада хоче знести село та побудувати трасу в Ялту

Задля відрізка траси "Таврида", що веде в Ялту, в селі Зарічне вилучать 177 ділянок та знесуть 58 будинків. Багато кримчан проти цього варіанту будівництва,
– мовиться у повідомленні.  

Вони просили окупаційну владу прокласти дорогу в обхід села та Аянського водосховища по військовому полігону. Останній наразі контролює міноборони Росії. Проте людям розповіли, нібито там відмовили. 

Суперечка триває вже два роки. Люди зустрічались з так званим "російським главою" Криму Сергієм Аксьоновим, проте це не внесло жодної ясності у справу.

Два роки люди живуть в жаху

"З чиновників, з якими ми спілкувалися, жодного не залишилося: посадили чи звільнили. У нас залишилося дуже мало надії, що все скінчиться добре. Два роки люди в жаху живуть, під загрозою опинитися під бульдозерами", – пояснила жителька села Наталія Гапич. 

Натомість у листопаді Аксьонов заявив, що так звана "влада" ухвалила остаточне рішення й траса "Таврида" пройде:

  • вздовж Аянського водосховища;
  • через 177 земельних ділянок;
  • а також 58 будинків, які доведеться знести.

Окрім того, він цинічно заявив, що з 22 листопада запрацює громадська приймальня, куди люди зможуть звернутись. Інформацію щодо "зносу та компенсацій за нього розмістять на сайті адміністрації Сімферопольського району та Добрівського поселення".

Проте наразі місцеві мешканці й так звані проросійські активісти, які виступили на захист своїх будинків від траси "Таврида", зіткнулися зі звинуваченнями "у роботі на Держдеп", а також обшуками та кримінальними справами.

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Автор: Діана Квасневська