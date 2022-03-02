Для тих, хто ще не зрозумів, що накоїв Путін
2 березня 2022 , 19:11Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олени Риковцевої
Колеги намагаються складати списки. Ці списки поповнюються щогодини.
Навіть цей, неповний, його непогано доводити до відома тих, хто ще не врубався, "що накоїв" їх президент не тільки для чужих, а й для "рідненьких".
Цікаво Російські матері чекають на тисячі "похоронок"
Хто "покинув" Росію
- Apple Pay – частковий блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
- BBC – відгук ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід з ринку.
- Boeing – вихід з ринку.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок РФ делегації.
- Cadillac – виходять з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів.
Важливо Чому російські окупанти поводяться як варвари
- Cinema 4D – не працює додаток.
- Coca Cola – вихід із ринку.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід із ринку.
- Dropbox – перестане працювати у країні за кілька днів.
- DHL – вихід із ринку.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід із ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – бан акаунтів РФ ЗМІ.
- FedEx – повна заборона поставок.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває всі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інфо для РФ.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – заборона постачання мікрочіпів.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – вихід із ринку.
- Lenovo – вихід із ринку.
- LinkedIn – готуються до повного виходу із країни.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка постачання в/з РФ – прощавайй шмот з Aliexpress і ASOS.
- Mercedes – вихід із країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10к працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
- Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ.
- NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців із РФ.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва РФ серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки у рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ.
- OnlyFans – закриття в країні.
- Paysera – блокування.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід із РФ.
- Renault – вихід із ринку.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – аут з апки в РФ і Білорусі.
- Scania – вихід із РФ.
- SpaceX – постачання Starlink Україні.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплати.
- Sony – блок кінопрокату.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ.
- TikTok – масовий бан агресивних долбо*бів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2 600 працівників.
- UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЄ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпром".
- UPS – повна заборона поставок.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – виходять з РФ.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі.
- YouTube – блокування сотень РФ каналів та їх монетизації.
- Warner Bros – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Wolkswagen – виходять з країни.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку ПЗ.
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