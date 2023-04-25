Труханов має носити електронний браслет й внести заставу – майже 31 мільйон гривень

Суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову. Раніше він мав особисте зобов'язання, а тепер повинен носити електронний браслет й внести заставу.

Розмір застави сягає 30 866 000 гривень. Її потрібно внести не пізніше 5 днів від моменту її застосування. Запобіжку змінили у справі "Краян".

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Зобов'язання Труханова

Якщо мер Одеси внесе заставу, він буде зобов'язаний:

прибувати на кожну вимогу до суду;

не виїжджати з України без дозволу суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватись від спілкування з особами, яких визначив суд;

здати не зберігання паспорта для виїзду за кордон та інші такі документи;

носити електронний браслет.

Що відомо про справу

Труханова та інших чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Мовиться про заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова.

Припускають, що вони могли незаконно отримати гроші, купивши збанкрутілий завод "Краян" за свідомо завищеною вартістю.

Раніше, у 2021 році суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,2 мільйона гривень і зобов'язав виконувати низку вимог.