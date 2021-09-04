Для цивільних рейсів: Катар анонсував відкриття аеропорту в Кабулі

Після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані для евакуації працював лише аеропорт Кабула. До 31 серпня його контролювали американські військові.

Аеропорт Кабула запрацював

Однак після остаточно виходу США з країни бойовики ввійшли й до летовища. У вересні воно запрацювало для прийому гуманітарної допомоги, а скоро відновляться також цивільні рейси.

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Посол Катару в Афганістані повідомив, що злітно-посадкову смугу в аеропорту Кабула відремонтувала технічна команда.

Катарські фахівці прилетіли до афганської столиці 1 вересня. Таким чином їхній літак став першим, що приземлився на летовищі з моменту закінчення евакуації міжнародними силами 31 серпня.

Глава МЗС Катару заявив, що його уряд веде переговори з талібами з метою потенційної технічної підтримки для відновлення роботи аеропорту.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Останній солдат армії США покинув країну 31 серпня.

Однак ще 15 серпня бойовики руху "Талібан" захопили Кабул і встановили свою владу в державі та вимагали від іноземців виїхати.

Терористи заявили, про "звільнення" афганської держави. Таліби вже почали формувати новий уряд, до якого увійдуть їхні ватажки.

В Афганістані нещодавно виконали два внутрішні рейси з Кабула до міст Мазарі-Шаріф та Кандагар.

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