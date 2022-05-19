Для цього періоду ціни на овочі залишаються високими, – експерт прогнозує подорожчання продуктів
Війна в Україні може призвести до дефіциту деяких товарів. Проте експерти наголошують, що Україна точно зможе прогодувати саму себе, хоча деякі продукти можуть подорожчати. На що саме можуть піднятися ціни – читайте прогноз експерта у статті.
Про це 24 каналу розповів голова союзу українського селянства Іван Томич.
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Чи здорожчають овочі та ягоди
Експерт переконує, що в найближчий час зникнення якихось продуктів не буде.
Але періодично та сезонно можуть бути захмарні ціни на деякі овочі та ягоди. Це вже і зараз відчувається. Наприклад, були космічні ціни на черешню і полуницю, але зараз вони вже будуть знижуватися,
– розповів він.
За словами Томича, те ж стосується овочів – огірків та помідорів. Він каже, що наразі ціни на ці овочі для цього періоду залишаються досить високими.
Аграрій додав, що сьогодні уряду потрібно дати чіткі сигнали фермерам, в першу чергу має бути орієнтація на внутрішній ринок.
Окрім того, на думку експерта, сьогодні вже є такий собі позитив у війні – збільшилася кількість худоби та господарства у селян.
У цій частині дрібні виробники будуть забезпечувати продовольчу стабільність і найближчий час ніяких серйозних потрясінь не буде. Так, ягоди здороджають, але це не є критичним і важливим,
– пояснив Томич.
Яка буде ситуація з хлібом
Чи подорожчає для українців хліб у наступному році через війну? На це аграрій відповів, що неможливо сказати точно.
"Все, що змінилося в плані цінової політики, і особливо пальне, говорить про те, що у 2023 році ціна може відрізнятися навіть не на відсотки, а в рази. Але я думаю, що цього не буде", – запевнив Іван Томич.
Він наголосив, що на мирній території України, де не ведуться бойові дії, засіяно близько 90% полів.
Овочі і ягоди можуть подорожчат, – Іван Томич про захмарні ціни на продукти:
Раніше Іван Томич розповідав, що селяни забезпечують не тільки свій продовольчий лад, а й загалом країну. Тож, Україна не матиме скрутної ситуації щодо багатьох продуктів. Мовиться зокрема і про ранні овочі. Вони через 1 – 1,5 місяця будуть набагато дешевшими – майже удвічі. На осінь також не буде продовольчих проблем.
А за інформацією заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, попри певний дефіцит продуктів у магазинах на початку повномасштабної війни, зараз ситуація покращилася. Харчові запаси в нашій державі повернулися до довоєнного рівня.
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