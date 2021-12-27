Для відкриття КПВВ на Донбасі: Росія вимагає від України визнати "Супутник V"

У Росії назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Тепер окупанти хочуть, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V".

Ніколи на це не підемо, – Арестович

Росія хоче, щоб через КПВВ пропускали мешканців окупованих територій, які будуть мати довідку про вакцинацію "Супутником V". Про це в ефірі телеканалу заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Арестович нагадав, що 22 грудня на останньому цьогорічному засіданні ТКГ не вдалося досягти домовленостей щодо відкриття всіх КПВВ. Водночас українські КПВВ відкриті з 10 листопада 2020 року, але пункти закриті з боку окупантів.

Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Зробити все те, на що ми ніколи не підемо,

– наголосив політик.

Він додав, що можливі результати переговорів про відкриття КПВВ зводяться до суб'єктивізації так званих "республік" бойовиків.

Росія вкотре намагається вдати з себе посередника

Такими діями бойовики мають вивести Росію за межі конфлікту. Зокрема, вдати, що Кремль – посередник, а в Україні – внутрішній громадянський конфлікт. Водночас Арестович зазначив, що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту. Адже це визнає весь цивілізований світ.

"Невиконання угод починається з того, що вони не визнають себе стороною конфлікту", – пояснив речник України у ТКГ.

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