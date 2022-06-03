Для захисту власної домівки в українців має бути зброя, – Монастирський

Російські окупанти на території України проявляють цинічні дії вже 100 днів. Вони непередбачувані, й ніхто не знає чого від них чекати далі.

Для захисту домівки в українців має бути зброя

Тому міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає, що всі українці повинні мати вогнепальну зброю для захисту своїх домівок. Про це він заявив під час телемарафону "Єдині новини". Темою для розмови стало обговорення обігу зброї серед цивільного населення.

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Так, він переконаний, що в громадян України має бути зброя. Вона потрібна для захисту власних домівок.

Наші громадяни отримали тест на володіння зброєю ще з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. Сьогодні більшість власників зброї на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях,

– розповів очільник МВС.

Монастирський наголосив, що зараз в Парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї. Це потрібно для врегулювання питання.

Водночас він переконаний, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання, адже обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Він також додав, що його особиста позиція – для захисту власної домівки в українця має бути зброя.

Опитування українців щодо обігу зброї: коротко

25 травня у застосунку "Дія" стартувало опитування українців щодо легалізації обігу зброї для цивільного населення. Громадяни нашої країни могли проголосувати впродовж тижня.

У ньому кожен, кому виповнилося 18 років, міг віддати свій голос за один із трьох варіантів: для спеціальних потреб, для особистого захисту, я – проти.

Зазначається, що його результати дозволять посадовцям краще зрозуміти настрої українців щодо використання зброї. І після цього доопрацьовувати законопроєкти так, щоб задовольнити усіх.

дозволять посадовцям краще зрозуміти настрої українців щодо використання зброї. І після цього доопрацьовувати законопроєкти так, щоб задовольнити усіх. Опитування щодо вільного володіння зброєю в Україні стало наймасовішим. Усього за тиждень у ньому взяли участь понад мільйон громадян – 1 726 452 людей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 червня опублікував результати голосування наших громадян. Згідно з ними, більшість українців вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет.

Так, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що українці витримали тест на володіння зброєю – д ві третини громадян вважають себе можливими відповідальними власниками зброї.

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