Для затримки мігрантів: Литва встановить стіну на кордоні з Білоруссю

Прем'єр-міністерка Литви розповіла, що країна встановить стіну на литовсько-білоруському кордоні. Це зроблять для того, щоб затримати незаконних мігрантів.

За словами Шимоніте також на кордон скерують більшу кількість військових. Це зроблять заради того, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів.

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Литва зведе стіну на кордоні з Білоруссю

Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, яка спрямована навіть не проти Литви, а проти всього Європейського Союзу,

– заявила прем'єр-міністерка.

Вона пояснила, що такі дії пов'язують з тим, що ЄС та Литва виступили проти:

фальсифікації виборів,

пригнічення громадянського суспільства та санкцій.

Через це інститути білоруського режиму активно та пасивно беруть участь в організації незаконних потоків мігрантів, і навмисно створюють умови для перетину кордону.

Тому уряд Литви найближчим часом розгляне законопроєкти, які дозволять пришвидшити розгляд заяв про надання прихистку в країні.

Потік нелегальних мігрантів: коротко

Наприкінці червня, після введення санкцій ЄС щодо Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.

На незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви протягом червня литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей.

Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.

3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.

6 липня вже на польському кордоні затримали 40 осіб за незаконний перетин кордону з Білоруссю.