Для змін у Конституції: Рада створила групу для роботи у сфері децентралізації
Джерело:Верховна Рада
У Верховні Раді створили міжкомітетську робочі групу. Вона працюватиме щодо внесення змін до Конституції України у частині децентралізації.
Очолив групу перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це повідомили на сайті Ради 16 грудня.
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Рада створила групу для роботи про внесення змін до Конституції
Орган працюватиме над:
- оновленням Конституції в частині місцевого самоврядування;
- організації адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.
Робоча група буде діяти на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету з питань правової політики,
– мовиться у повідомленні.
Олександр Корнієнко пояснив, що наразі завершили консультації напрацювань з органами місцевого самоврядування та усіма профільними асоціаціями. Далі справа за парламентом.
"Завершення децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад та вирішити ті проблеми, які турбують кожну людину, – послуги та можливості", – повідомив Корнієнко.
Політик додав, що важливий баланс прав та відповідальності місцевої влади. Свої пропозиції група має підготувати до 1 березня 2022 року.Зверніть увагу! Щоб Верховна Рада могла проголосувати за законопроєкт про децентралізацію у першому читанні, має бути позитивний висновок Конституційного суду.
Коротко про децентралалізацію
- В Україні триває процес децентралізації з 2014 року. У 2015 році Рада попередньо проголосувала за зміни щодо реалізації децентралізації.
- Згідно з цим процесом утворюють інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – тобто об'єднані територіальні громади (ОТГ).
- За даними уряду за 6 років реформи створили 1070 ОТГ, у які добровільно об'єдналися 4882 громад. ОТГ мають зменшити залежність територій від центру, зокрема й у фінансовому плані. Наразі їх створили вже на 47% території України.
- У 2019 році Володимир Зеленський зареєстрував у Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Згідно зі змінами пропонували ввести перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Проте через критику його відкликали.
- У листопаді 2021 року комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування оприлюднив зміни до Конституції щодо децентралізації.
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