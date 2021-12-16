Для змін у Конституції: Рада створила групу для роботи у сфері децентралізації

У Верховні Раді створили міжкомітетську робочі групу. Вона працюватиме щодо внесення змін до Конституції України у частині децентралізації.

Очолив групу перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це повідомили на сайті Ради 16 грудня.

Зауважте Це цікавий експеримент, – Фесенко сказав, чим місцева влада може допомогти РНБО на Донбасі

Рада створила групу для роботи про внесення змін до Конституції

Орган працюватиме над:

оновленням Конституції в частині місцевого самоврядування ;

; організації адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

Робоча група буде діяти на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету з питань правової політики,

– мовиться у повідомленні.

Олександр Корнієнко пояснив, що наразі завершили консультації напрацювань з органами місцевого самоврядування та усіма профільними асоціаціями. Далі справа за парламентом.

"Завершення децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад та вирішити ті проблеми, які турбують кожну людину, – послуги та можливості", – повідомив Корнієнко.

Політик додав, що важливий баланс прав та відповідальності місцевої влади. Свої пропозиції група має підготувати до 1 березня 2022 року.

Коротко про децентралалізацію

В Україні триває процес децентралізації з 2014 року. У 2015 році Рада попередньо проголосувала за зміни щодо реалізації децентралізації.

Згідно з цим процесом утворюють інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – тобто об'єднані територіальні громади (ОТГ).

За даними уряду за 6 років реформи створили 1070 ОТГ, у які добровільно об'єдналися 4882 громад. ОТГ мають зменшити залежність територій від центру, зокрема й у фінансовому плані. Наразі їх створили вже на 47% території України.

У 2019 році Володимир Зеленський зареєстрував у Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Згідно зі змінами пропонували ввести перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Проте через критику його відкликали.

У листопаді 2021 року комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування оприлюднив зміни до Конституції щодо децентралізації.

Децентралізація Зеленського: чому Рада не підтримує зміни до Конституції – дивіться відео

Щоб Верховна Рада могла проголосувати за законопроєкт про децентралізацію у першому читанні, має бути позитивний висновок Конституційного суду.