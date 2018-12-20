Для кого грип є найнебезпечнішим: пояснення науковців

Співробітники Центру вакцинації і респіраторних хвороб США розповіли про те, що зараження грипом в період його сезонних епідемій може бути особливо небезпечним для деяких груп населення. Дослідники відзначають, що деякі люди виявляються найвразливішими перед грипом на генетичному рівні.

Про це повідомляє журнал Clinical Infectious Diseases.

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У складений ними список увійшли такі категорії громадян:

люди з ослабленим імунітетом; маленькі діти; літні люди; вагітні та ті нещодавно народили; люди, які страждають від порушень метаболізму і крайніх форм ожиріння; приймають препарати для зниження імунітету після хірургічних операцій; мають будь-які проблеми з серцево-судинною системою; люди з хронічними хворобами легень.

"Найбільшу небезпеку грип несе для дітей молодших п'яти років, особливо, немовлят, які не досягли дворічного віку. Те ж саме стосується тих, кому вже виповнилося 65", – зазначили лікарі.

Згідно з їхнім висновком, цим групам людей необхідно звертатися до лікарів при появі перших, навіть не важких симптомів хвороби. Таким пацієнтам, за словами вчених, необхідно виписувати великі дози озельтамівіру і інших противірусних препаратів, що заважають грипу збирати нові копії вірусних частинок. Найнебезпечнішими наукові експерти вважають віруси грипу, що відносяться до типу А.

Зазначимо, що єдиний спосіб захиститися від грипу – вакцинація!



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