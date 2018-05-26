Для Меган Маркл створили власний герб: фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл після весілля отримала власний герб, дизайн якого узгоджувала королева Єлизавета ІІ.

Про це повідомили у прес-службі Кенсінгтонського палацу.

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Гамма кольорів, обрана для гербу, нагадує про батьківщину герцогині — Каліфорнію.

Блакитний фон герба символізує Тихий океан, що омиває каліфорнійське узбережжя, а два золотих променя, що перетинають герб, — сонце в рідному штаті герцогині. На траві у нижній частині герба — кілька каліфорнійських маків і акокантер, зростаючих в Кенсінгтонському палаці, — зазначили у повідомленні.



Герб Герцогині Сассекської Меган Маркл

19 травня відбулась урочиста церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл стало однією з найочікуваніших подій у світі. Понад мільйон людей стежили за трансляцією церемонії в мережі, а тисячі прихильників королівської родини заполонили вулиці міста Віндзор, щоб побачити перший вихід новоспеченого подружжя.