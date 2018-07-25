Для стрункої фігури: 24 фрукти, які містять лише 100 калорій

Любителям здорового способу життя та тим, хто бореться з зайвими кілограмами, варто знати, які соковиті фрукти містять найменше калорій.

Про це повідомляє Соsmo.

В період літнього раціону варто споживати багато фруктів та ягід, але й важливо знати – скільки калорій вони містять.

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Так, найменш калорійними виявились полуниця, червона смородина, персики та кавун.

А от найменше поласувати можна чорносливом, авокадо, родзинками, консервованими ананасами та брусницею.

100 калорій містять:

- 190 г яблук

- 105 г консервованих ананасів

- 175 г свіжих ананасів

- 185 г яблучного пюре без цукру

- 210 г абрикосів

- 45 г авокадо

- 180 г бананів

- 215 г груш

- 205 г чорниці

- 45 г чорносливу

- 325 г полуниці

- 235 г грейпфрутів

- 115 г брусниці

- 315 г малини

- 265 г червоної смородини

- 200 г ківі

- 180 г манго

- 225 г апельсинів

- 250 г персиків

- 195 г слив

- 35 г родзинок

- 180 г черешні

- 285 г кавуна

- 190 г дині

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