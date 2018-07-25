Для стрункої фігури: 24 фрукти, які містять лише 100 калорій
Любителям здорового способу життя та тим, хто бореться з зайвими кілограмами, варто знати, які соковиті фрукти містять найменше калорій.
Про це повідомляє Соsmo.
В період літнього раціону варто споживати багато фруктів та ягід, але й важливо знати – скільки калорій вони містять.
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Так, найменш калорійними виявились полуниця, червона смородина, персики та кавун.
А от найменше поласувати можна чорносливом, авокадо, родзинками, консервованими ананасами та брусницею.
100 калорій містять:
- 190 г яблук
- 105 г консервованих ананасів
- 175 г свіжих ананасів
- 185 г яблучного пюре без цукру
- 210 г абрикосів
- 45 г авокадо
- 180 г бананів
- 215 г груш
- 205 г чорниці
- 45 г чорносливу
- 325 г полуниці
- 235 г грейпфрутів
- 115 г брусниці
- 315 г малини
- 265 г червоної смородини
- 200 г ківі
- 180 г манго
- 225 г апельсинів
- 250 г персиків
- 195 г слив
- 35 г родзинок
- 180 г черешні
- 285 г кавуна
- 190 г дині
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