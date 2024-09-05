Дипломат війни, який увійде в історію як символ спротиву: біографія Дмитра Кулеби

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3 вересня, пізно ввечері українські урядовці з Кабміну Дениса Шмигаля розпочали несподіваний флешмоб та стали писати заяви на відставку. Останнім, шостим міністром за ліком до нього вже вранці наступного дня приєднався чинний очільник МЗС Дмитро Кулеба.

5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади голови МЗС, яку він обіймав 4 роки. За звільнення Кулеби проголосували 240 народних депутатів.

24 Канал розповідає біографію дипломата, який за час повномасштабної війни з Росією став одним із символів українського спротиву й без перебільшення – одним із найвідоміших дипломатів сучасності.

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Ріс у сім'ї дипломата та свідомий вибір професії: біографія Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба народився 19 квітня 1981 року у Сумах. Його батько – відомий український дипломат, який фактично стояв біля витоків українського МЗС часів Незалежності. За час своєї тривалої кар'єри Іван Дмитрович Кулеба був одним із кураторів напрямку роботи з міжнародними організаціями в МЗС, заступником Постійного Представника України при міжнародних організаціях у Відні, послом у Єгипті, Чехії, Казахстані та Вірменії.

Кулеба-старший працював до осені 2021 року, коли його син вже очолив МЗС і став наразі наймолодшим міністром закордонних справ в історії України.



Дмитро Кулеба з батьком / Фото Gordon.ua

Життя дипломатів непросте – це постійні переїзди, непроста адаптація до нових реалій. Це складно для самих дипломатів, а також великий стрес для членів їх родин, які зазвичай від’їжджають до тривалих міжнародних відряджень разом. То ж Дмитро змалечку знав про роботу дипломата не з чуток.

Вибір навчатися в найпрестижнішому на той час виші України – Київському інституті міжнародних відносин був свідомим. До нього Кулеба вступив у 1998-му й завершив за 5 років з відзнакою, здобувши ступінь магістра міжнародного права.



Дмитро Кулеба у 2010-х роках

Далі було навчання в аспірантурі КІМО та швидке здобуття звання кандидата наук вже у 2005 році. Темою дисертації стала "Реалізація міжнародної правосуб'єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій" – напрямок, з якого починав його батько в МЗС ще на початку 1990-х, і яким доведеться займатися його сину вже як кар'єрному дипломату.

Кар'єра в МЗС: від самих низів до високих посад

Паралельно з навчанням в аспірантурі Кулеба-молодший також працює в МЗС. Починав дипломат з найнижчих посад – від позиції аташе Служби головного юридичного радника, через два роки він вже третій секретар управління юридичного забезпечення.

А влітку 2005 року молодий дипломат отримує перше закордонне відрядження, одразу на дуже престижне для дипломатів місце – до Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

В одній зі столиць світової дипломатії Дмитро Кулеба отримав можливість підтвердити наукові висновки власної дисертації. Також у Відні Кулеба вперше став батьком і піднявся за вислугою років до другого секретаря.

У 2009-му Кулеба повертається до Києва та за рік стає першим секретарем і очолює відділ департаменту секретаріату МЗС. У 2012 році його призначають радником з гуманітарних питань віцепрем'єр-міністра України Костянтина Грищенка (вихідця з МЗС), а у 2013 році Кулеба очолює Фонд культурної дипломатії UART.

Ця робота була такою собі внутрішньою еміграцією, оскільки дозволяла зосередитись на культурній політиці та бути корисним державі навіть в умовах, коли так званий "донецький клан" веде відверто антиукраїнську зовнішню політику та руйнує все, що Кулеба та його колеги робили роками.

Тож проєкти Кулеби в "Мистецькому арсеналі" стали такою собі сублімацією. До того ж працювати випало разом з дружиною Євгенією.



Дмитро Кулеба з дружиною Євгенією / Фото з фейсбук-сторінки дипломата

Повернення в МЗС і робота послом

Ситуація змінилась і молодий професіонал знову став потрібним, як кажуть, за спеціальністю. У 2014 році після перемоги Революції Гідності та початку російської агресії Дмитро Кулеба повертається в МЗС. За протекцією тодішнього міністра Павла Клімкіна він отримає важливу посаду Посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.

У 2016 році Кулеба призначений постійним представником України при Раді Європи та стає одним із ключових облич української дипломатії у світі.

Нагадаємо, то були часи, коли більшість держав Заходу не бажали відмовлятися від співпраці з Росією попри її агресію проти України, збиття малайзійського літака MH17 та інші воєнні злочини.



Перед Кулебою стояло завдання розкрити Європі очі та привернути увагу до російської агресії, захисту прав людини в окупованому Росією Криму та на Донбасі, а найголовніше – покарати агресора.

Кулеба в ПАРЄ показав себе ефективним і системним політиком. Замість партизанської клоунади імені депутатів Борислава Берези та Олексія Гончаренка він приніс в роботу української делегації серйозність.

Інтерв'ю Посла Дмитра Кулеби 24 Каналу – дивіться відео:

Утім, навіть цього не вистачило для перемоги над потужним російським лобі – держава-агресорка повернулася до ПАРЄ і знову отримала право голосу. Це стало однією з причин відкликання Кулеби зі Страсбурга тодішнім міністром Павлом Клімкіним. Але фіаско Кулеби в підсумку перетворилось на нову можливість. У 2019 році починається нова сторінка в біографії дипломата.

Знайомство із Зеленським та робота в уряді Гончарука

Кулеба після написання серії постів на фейсбуці про нові можливості нової влади та народну любов до неї привернув увагу нової сенсаційної політичної сили, яка завдяки харизмі Володимира Зеленського та унікальної втоми від попереднього президента, стала владою. За чутками, завдячувати Кулеба має Ганні Новосад (майбутній міністерці освіти), саме вона першою побачила пости дипломата.

У підсумку кандидатуру молодого професіонала без шлейфу скандалів і корупційних схем розглянули та схвалили. Так Кулеба увійшов до складу уряду Олексія Гончарука як віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та заходився демонструвати свою професійну кваліфікацію в турборежимі.



Дмитро Кулеба в уряді Гончарука / Фото LB

Позиція "міністра без портфеля" надала унікальну можливість – у все втручатись і фактично нічим не ризикувати.

Довоєнне інтерв'ю Дмитра Кулеби 24 Каналу з його кабінету в МЗС у перші дні після призначення – дивіться відео:

Роботою та результатами були задоволені всі, тому, коли стало зрозуміло, що Гончарук зовсім не відповідає своїй посаді й Кабмін треба розганяти, Кулеба став одним із небагатьох міністрів, яких вирішили залишити працювати й далі.

Але вже в новій якості. Разом з Гончаруком 4 березня 2020 року полетіла й голова міністра Вадима Пристайка. Заміну йому довго шукати не довелося – новим очільником МЗС став саме Дмитро Кулеба.

Лідер української дипломатії в найважчий час в історії незалежної України

У новій для себе ролі Кулеба фактично створив дипломатичний тандем з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який тоді ще тільки виходив з тіні, але вже демонстрував свою силу.

Любителі конспірології у цьому місці мають обов'язково пригадати, що першим закордонним відрядженням Кулеби-старшого (ще в радянські часи) був Афганістан, де Іван Дмитрович познайомся з начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР Борисом Єрмаком. Щоправда, далі конспірологія дає збій, бо Андрій Єрмак отримав диплом КІМО в 1995-му, а Кулеба-молодший з ним розминувся на 3 роки.

Кулеба на цю роль погодився і свої обов'язки офіційного керівника української дипломатії виконував добре та ефективно. Він не вилазив із закордонних вояжів і робив все, щоб Україну почули та прискорили вступ до ЄС і НАТО. На жаль, результат залежав не лише від української дипломатії.

Так само ніяка дипломатія не могла зупинити російську агресію. Тому на зустрічі в Білому Домі 23 лютого 2022 року – за добу до початку повномасштабної війни – президент Байден ніби прощався не лише з Дмитром Кулебою, але й з усією незалежною Україною.



Кулеба і Байден / Фото МЗС України

Але сталося диво – Україна встояла і в цьому велика заслуга керівника українських дипломатів. Дмитро Кулеба та весь МЗС зуміли знайти правильну тональність і нарешті розкрити світу очі на те, що робить Росія в Україні.

За час повномасштабної війни міністр змінився – став жорсткішим і менш тактовним, проте більш наполегливим і ще більш ефективним. Українську дипломатію критики називали зухвалою, а самого Кулебу звинувачували в тому, що він постійно "перегинає палку", не добирає слів і взагалі поводиться не дипломатично. Він дійсно не боявся називати речі своїми іменами й через це створив собі чимало ворогів по всьому світі, проте завдяки цьому Україну нарешті почули.

Усім критикам міністр відповідав результатами своєї роботи, а вони дійсно вражають.

За час, що Дмитро Кулеба очолював МЗС, Україна стала кандидатом в члени ЄС, наблизилась до вступу до НАТО, відкрила нові напрямки дипломатії, про які ще 5 років тому і не мріяла.

Україна фактично по-новому відкрила для себе Африку та Латинську Америку, активно працює в Південно-Східній Азії.

Все це стало можливим завдяки енергійності та наполегливості Дмитра Кулеби, а ще – відсутності страху. Так, це саме він їв смажену кукурудзу на стихійному базарі в Малаві та проводив екскурсії для своїх іноземних колег під обстрілами на Донбасі та в інших гарячих точках, він не шкодував себе й працював у графіку 24/7, попри хвороби та зламану ногу.

Це він проводив зустріч за зустріччю, знаходячи потрібні слова, щоб нам нарешті дали танки, літаки, гроші, дозволи та ракети, а потім, коли його вже не бачили, жадібно палив цигарку за цигаркою, ніби відновлюючи власний ресурс. Один із таких моментів потрапив на відео та став мемом.

Народження легендарного мема: дивіться відео

Варто згадати, що нещодавні висловлювання міністра Кулеби щодо "акції Вісла" спричинили гучний скандал у Польщі, зокрема, через згадку "українських територій".

В МЗС пояснили, що дещо необережні слова Кулеби стосувалися історичних місць компактного проживання українців, але це не зупинило обурення польської сторони. Польські політики, зокрема й чинний глава уряду Дональд Туск, заявили, що інтеграція України до ЄС можлива лише за умови дотримання певних історичних та політичних стандартів.

Детальніше про це тут Операція "Вісла" та Волинська трагедія: чому в Польщі вибухнув скандал через слова Кулеби

За чутками та інформацією в ЗМІ, зокрема джерел РБК-Україна, Кулебі можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном.



Тим часом Bloomberg пише, що Кулеба у свої 43 роки став помітним колегою держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО. Видання з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з питаннями кадрових перестановок, припускає, що тепер він може зосередитися на зміцненні відносин України з Альянсом, оскільки Київ прагне членства в НАТО.

Особисте життя Кулеби та сім'я

За успіхи на роботі Кулеба заплатив руйнацією шлюбу, який вважався ідеальним.

З дружиною – Євгенію Кулебою, яку навіть незнайомі називають Женею, Дмитро Іванович познайомився ще під час навчання в КІМО. Заради чоловіка Євгенія поставила на паузу власну кар'єру дипломатки та поїхала з ним у відрядження до Відня. Там у 2006 році народився син Єгор. Донька, на ім’я Любов, з’явилась на світ 2011-го. Євгенія тривалий час була надійним тилом для чоловіка, але у 2022 році стало відомо, що пара розлучилася.



Дмитро Кулеба з ексдружиною Євгенією та дітьми / Фото з соцмереж дипломата

Нині обидвоє мають нових обранців, можливо, після відставки Дмитро Кулеба зможе приділяти своїй новій другій половинці більше часу, а зі скаженим графіком міністра закордонних справ України буде розбиратися його імовірний наступник – Андрій Сибіга, у якого було декілька місяців після ротації з Офісу Президента на позицію заступника Кулеби, щоб адаптуватися.