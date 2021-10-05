Дмитра Разумкова відсторонили від посади спікера Верховної Ради
Джерело:24 канал
У Верховній Раді ще 4 жовтня запустили процес відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради. Нардепи 5 жовтня відсторонили політика від ведення пленарних засідань на два дні.
За його відсторонення проголосували 240 нардепів. За це голосували у Верховній Раді.
До теми У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера
Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань
Дмитро Разумков заявив, що він не тримається за посаду. І для нього "посада не важить нічого – це інструмент".
Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради – затримувати цей процес не буду. Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,
– заявив Разумков.
Нардеп сказав, що "одразу вона була, згідно регламенту, запущена". Політик також запевнив, що зможе й без посади реалізовувати все те, що обіцяв у 2019 році.
Рада проголосувала за відсторонення Разумкова від ведення засідань / Скриншот з відео
Голосування фракцій та груп за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань:
- "Слуга народу": 200 голосів – за, 6 – проти;
- "ОПЗЖ": 0 голосів – за, 24 – проти;
- "Європейська солідарність": 0 – за, 27 – проти;
- "Батьківщина": 0 – за, 18 – проти;
- "За майбутнє": 16 – за, 0 – проти;
- "Голос": 3 – за, 10 – проти;
- "Довіра": 18 – за, 1 – проти.
Відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань: дивіться відео
Відкликання Разумкова з посади спікера: що відомо
- 17 вересня Разумков та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія конфліктували у прямому ефірі. Причиною стало те, що Разумков направив законопроєкт про олігархів для оцінки Венеційській комісії.
- Згодом заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що "певні розбіжності між фракцією і головою Верховної Ради є".
- 30 вересня Арахамія запросив підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- 4 жовтня "Слуги народу" зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади. У той же день запустили процедуру.
- Сам Разумков заявив, що через процесуальні процедури, це неможливо зробити протягом робочого тижня 4 – 8 жовтня. Мовляв, має відбутися перевірка підписів, а регламент Ради вже погоджений.