Наче у фільмі, – сестра "Да Вінчі" про те, як приїхала привітати його з днем народження на фронт

Мар’яна Коцюбайло, молодша сестра полеглого захисника Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, пригадала, як вони з мамою приїхали на передову, щоб привітати його з днем народження. Тоді хлопець не очікував побачити своїх рідних.

За словами Мар’яни, на фронті вона думала, що ніби дивиться якийсь фільм. Дівчині було дуже страшно, але брата вона все ж таки змогла побачити.

До теми Часом заміняв і батька, – сестра "Да Вінчі" розплакалася, згадуючи брата

Як родина "Да Вінчі" привітала його з днем народження на передовій

Мар’яна розповіла, що вони з мамою їхали до Дмитра серед ночі. Тому було дуже страшно.

Я подумала, що дивлюсь якийсь фільм. Я цього не могла зрозуміти. Думала, що це так страшно, ми ще й їхали серед ночі. У мене були дурні запитання, наприклад, де тут ракети літають,

– зазначила дівчина.

Коли родина прибула на місце, Мар’яна подзвонила брату, а він у той момент прийшов з позиції та збирався спати.

"Він поклав слухавку, я передзвонила і кажу: "Ну ти розумієш, що я хочу тебе привітати". Тоді йому хлопці сказали: "Вийди, там твоя сестра і мама". А він каже: "Не шуткуйте", а потім підривається, дивиться, і каже: "Вщипніть мене, я в це не вірю", – розповіла сестра "Да Вінчі".



Родина "Да Вінчі" привітала його з днем народження на передовій / Скриншот з відео

Загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: що відомо

Дмитро Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України. Він став першим добровольцем, який отримав відповідне звання.

Герой загинув 7 березня 2023 у бою під Бахмутом. Йому було всього 27 років.

Дмитра "Да Вінчі" поховали 10 березня у Києві на Аскольдовій могилі.

Нагадаємо, що нещодавно мати Героя пригадала, що відчувала у день його смерті та напередодні. Оксана Коцюбайло 6 березня 2023 року не могла найти собі місця та, наче усвідомлюючи, що щось трапиться, написала смс своєму синові. Наступного дня вона дізналася, що Дмитро загинув, а те повідомлення без відповіді було останнім.