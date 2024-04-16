Дмитро Капранов пішов із життя: стало відомо, де і коли поховають письменника

Український письменник Дмитро Капранов помер 16 квітня внаслідок серцевого нападу. Родина громадського діяча повідомила, що прощанням із ним відбудеться вже найближчим часом.

Варто зазначити, що смерть Дмитра Капранова стала дуже раптовою як для членів його родини, так і для всіх українців. Раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям одного з братів Капранових було все гаразд.

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Де відбудеться прощання з Дмитром Капрановим

У дописі Віталія Капранова, брата-близнюка Дмитра Капранова, а також їхніх рідних повідомляється, що письменник буде похований у четвер, 18 квітня.

Відспівування відбудеться у Михайлівському соборі в Києві, після чого відбудеться поховання на Байковому кладовищі в тому ж місті. Початок церемонії заплановано на 11:00.

Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня