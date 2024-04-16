Дмитро Капранов пішов із життя: стало відомо, де і коли поховають письменника
Джерело:фейсбук Братів Капранових
Український письменник Дмитро Капранов помер 16 квітня внаслідок серцевого нападу. Родина громадського діяча повідомила, що прощанням із ним відбудеться вже найближчим часом.
Варто зазначити, що смерть Дмитра Капранова стала дуже раптовою як для членів його родини, так і для всіх українців. Раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям одного з братів Капранових було все гаразд.
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Де відбудеться прощання з Дмитром Капрановим
У дописі Віталія Капранова, брата-близнюка Дмитра Капранова, а також їхніх рідних повідомляється, що письменник буде похований у четвер, 18 квітня.
Відспівування відбудеться у Михайлівському соборі в Києві, після чого відбудеться поховання на Байковому кладовищі в тому ж місті. Початок церемонії заплановано на 11:00.Редакція 24 Каналу висловлює свої найщиріші співчуття рідним та близьким Дмитра Капранова. Світла пам'ять.
Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня
- На фейсбук-сторінці Братів Капранових 16 квітня з'явилося повідомлення, що їхню родину охопило горе. У віці 56 років несподівано пішов із життя один із братів Капранових – Дмитро.
- Друг і колега Капранова Сашко Лірник розповів, що Капранов мав проблеми із серцем і помер від серцевого нападу. Лірник також наголошував, що раніше лікарі запевняли, що зі здоров'ям Дмитра було нібито все нормально.
- Лірник також пригадав, що за два дні до смерті Дмитра вони бачилися, жартували й все було добре. Однак тепер зазначає, що тепер йому гірко від втрати й він не може підібрати слова.
- Варто зазначити, що Дмитро Карпанов був відомий як письменник, історик, публіцист та громадський діяч. Разом зі своїм братом Віталієм вони вели ютуб-канал присвячений історії України "імені Т.Г. Шевченка". Також брати є авторами книги "Мальована історія незалежності України".
- Брати Дмитро та Віталій Капранови вступили в полк "Азов" й захищали Київ від російських окупантів в легкій піхоті. Згодом, як розповіли брати, їхнє керівництво запропонувало їм роботу за фахом, пов'язану з пресою, на що вони відгукнулися. Детальніше про біографію Дмитра Капранова – читайте у матеріалі.