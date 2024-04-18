В останню путь під гучні оплески та сльози: як у Києві попрощалися з Дмитром Капрановим
Джерело:Суспільне
Вранці 16 квітня раптово пішов у засвіти відомий публіцист, письменник і громадський діяч. З Дмитром Капрановим попрощалися в Києві 18 квітня.
З письменником та громадським діячем попрощалися в Михайлівському Золотоверхому соборі. ЗМІ пишуть, що провести в останню путь Дмитра Капранова прийшли понад сотня людей.
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Прощання з Дмитром Капрановим
Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Окрім родини, зокрема, брата – Віталія Капранова, на похорон також приїхав гендиректор театру імені Франка Євген Нищук, актор Ахтем Сеїтаблаєв, співак Олег Скрипка, письменники Андрій Кокотюха та Василь Шкляр та інші.
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим / Фото Суспільного, "РБК-Україна", Oboz
Відспівали Дмитра Капранова в Михайлівському Золотоверхому соборі. Далі під гучні оплески та сльози присутніх повезли на Байкове кладовище.
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Дмитру Капранову назавжди 56
- Трагічна звістка надійшла 16 квітня. Віталій Капранов повідомив, що вранці раптово помер його брат Дмитро.
- Друг і колега Капранова Сашко Лірник розповів, що причиною смерті став серцевий напад.
- Дмитро Капранов пішов з життя у 56.
- В останні роки життя став відомим не лише як письменник, але й завдяки своїй блогерській та історичній діяльності.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брати Капранови вступили в полк "Азов". Зокрема, захищали Київ від окупантів.
- Згодом брати розповіли, що їхнє керівництво запропонувало роботу за фахом, пов'язану з пресою, на що Капранови відгукнулися.