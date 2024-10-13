Йому назавжди 23: на війні з Росією загинув прикордонник з Одещини

На війні загинув 23-річний прикордонник Дмитро Княжковський з Одеської області. Військовий брав участь у бойових діях на Бахмутському та Сумському напрямках.

Про загибель Дмитра Княжковського повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Життя військового обірвалося 28 вересня внаслідок ворожої авіаційної атаки.

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На війні загинув Дмитро Княжковський

Свій військовий шлях у лавах Держприкордонслужби Дмитро Княжковський розпочав у липні 2019 року, підписавши контракт у Подільському прикордонному загоні. Згодом він проходив службу у мобільному підрозділі.

У Держприкордонслужбі розповіли, що військовий неодноразово виконував завдання в зоні бойових дій на Бахмутському та Сумському напрямках.

Дмитро вирізнявся серед своїх побратимів цілеспрямованим характером. Він завжди проявляв ініціативу та був вимогливим до себе, відстоював свою позицію та швидко виконував визначені йому завдання,

– сказав заступник начальника застави старший лейтенант Назар Лукиша.

28 вересня 2024 року старший сержант Дмитро Княжковський внаслідок ворожої авіаційної атаки дістав поранення, несумісні з життям.

Героя провели в останню путь в селі Малий Фонтан Подільського району Одеської області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Княжковського. Вічна пам'ять!