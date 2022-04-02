Дмитро Комаров зблизька показав знищений Ан-225 "Мрія"
Джерело:Дмитро Комаров
Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров вирушив до звільненого від російських окупантів міста Буча, що на Київщині.
У ході фільмування наслідків російського вторгнення, Комаров прибув й до Гостомельського аеропорту, бої за який розпочалися 24 лютого 2022 року під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.
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Журналіст показав зруйнований Ан-225 "Мрія", який ще нещодавно вважався найпотужнішим літаком у світі.
Важко передати цей біль, який я відчуваю в цьому місці, коли дивлюся на літак "Мрія". Гордість українців, гордість всього світу. Його зустрічали, його наводили у приклад,
– зазначив Комаров.
Журналіст додав, що "Мрія" був зроблений українськими конструкторами-інженерами, якими захоплювався увесь світ. Але в російської армії піднялася рука знищити настільки цінну річ.
Він підсумував, що росіяни можуть знищити літак, але українську мрію зруйнувати не вдасться й звільнені Буча та Гостомель – ще одне тому підтвердження.
Як виглядає Ан-225 "Мрія" після вторгнення російських військ: дивіться відео
Знищений Ан-225 "Мрія": від 27 лютого до сьогодні:
- У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель, під Києвом був спалений один із найпотужніших літаків українського виробництва Ан-225 "Мрія".
- Одразу після трагедії Державне підприємство "Антонов" запропонувало заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225.
- Лише 31 березня російські війська покинули Гостомель. Після цього можна було побачити, що зробив "русский мир" з містом та аеродромом.
- 2 квітня супутникові фото компанії Maxar показали, що залишилося від аеропорту, де перебувала легендарна "Мрія".