"Цей день настав": фотограф з "Азовсталі" Дмитро Козацький отримав підвищення по службі

4 червня 2024, 13:17
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Дмитро Козацький

Військовослужбовець та фотограф Дмитро Козацький з позивним "Орест" отримав підвищення по службі. Цією новиною він поділився у своїх соцмережах.

У соцмережі Х "Орест" опублікував фото з погонами. На них зображена одна зірка.

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У мережі привітали військового із новим званням

Одна зірка на погонах позначає звання молодшого лейтенанта.

Цей день настав!
– поділився своєю радістю військовий.

Український захисник також розповів, що підписав контракт на службу. Триватиме він до кінця воєнного стану.

У коментарях під звісткою друзі, знайомі та просто пересічні українці привітали "Ореста" із підвищенням. Вони кажуть, що Дмитро отримав заслужене визнання його служби Україні.

"Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби", – пишуть у коментарях українці.

Вони ж і закликають Дмитра "Ореста" Козацького змінювати Збройні сили України. 

Дякую! Змінюйте Збройні Сили,
– пишуть вдячні за службу військового українці.

Вони радіють, що українська армія розвивається.

"Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!" – написали під постом військовослужбовця.

Що відомо про легендарного Дмитра Козацького

  • Дмитро Козацький із позивним "Орест" – один із найвпізнаваніших захисників "Азовсталі". Він показував усьому світу реальну ситуацію у підземеллях комбінату.
  • Він народився на Рівненщині та ще зі школи захоплювався фотографією. А у 2014 році, коли йому було лише 18 років, Дмитро покинув навчання у Польщі і поїхав на Майдан. Потім вступив до лав Нацгвардії України та приєднався до полку захисників Маріуполя.
  • Він провів 84 дні в оточеному Маріуполі на "Азовсталі". Там "Орест" фотографував наслідки російської агресії та поранених побратимів.
  • Поки Козацький був у російському полоні, йому присудили престижну нагороду Grand Press Photo 2022. А його фото "Світло переможе" з "Азовсталі" облетіло увесь світ. Окрім того, Babylon'13 опублікувало його фільм із циклу стрічок "Фортеця Маріуполь", який був знятий за день до виходу з "Азовсталі".
  • Дмитра Козацького звільнили з полону 22 вересня 2022 року. Тоді додому повернулися ще 215 захисників України.

Автор: Софія Рожик