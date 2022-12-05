"Мій будинок єдиний залишився стояти": Дмитро "Орест" Козацький показав щемливе фото з Маріуполя

Російські окупанти почали посилено зносити зруйновані ними будинки в тимчасово окупованому Маріуполі. Дмитро Козацький, який з 2015 року переїхав жити у це місто, показав болісне фото.

На ньому видно лише будинок "Ореста" і пустку. Нічого не залишилося на місці, де колись були сусідні будівлі.

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Довколишні будинки росіяни стерли з лиця землі

Дмитро Козацький на позивний "Орест" переїхав до Маріуполя у 2015 році. Батьки подарували йому квартиру поруч із "Азовсталлю".

Після того, як росіяни окупували місто і фактично повністю зруйнували його, вони почали зносити пошкоджені будинки. Багато містян залишилися без даху над головою.



Щемливі кадри з Маріуполя / Фото з Твіттеру "Ореста"

Як бачимо на світлині, довколишні будинки повністю знесли. Дивом уцілів тільки дім Дмитра Козацького.

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