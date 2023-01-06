Часи табу закінчились, – Кулеба анонсував передачу Україні зброї, яку не надавали в 2022 році

2023 рік для України розпочався з інтенсивних перемовин зі світовими лідерами про передачу зброї. Перший тиждень нового року доводить інтенсивність таких дій.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022.

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Зеленський проводить дипломатичний марафон

Кулеба нагадав, що Україна вже домовилась про передачу колісних танків та броньованих машини від Франції, бронетранспортерів Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткової німецької батареї "Patriot", боєприпасів і багато чого іншого.

Крім того, Зеленський цього тижня проводить реальний дипломатичний марафон – кожного дня глава держави веде перемовини з 3-4 лідерами. За словами Кулеби, деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов.

Це була ідея президента розпочати дипломатичний новий рік без розгойдування, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати,

– заявив міністр.

Завдяки цій наполегливій роботі, каже Кулеба, вдалося переконати союзників.

"Час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі", – повідомив Кулеба.

Крім того, міністр закордонних справ зазначає, що хороших новин щодо зброї буде ще більше. Тож дипломатична команда країни, за словами Кулеби, продовжуватиме працювати на щоденне зміцнення України, щоб цей рік став переможним.

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