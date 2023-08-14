Три тижні на посаді замість трьох років: голова "Сенс Банку" подав у відставку

Голова правління "Сенс Банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку. Її прийняла наглядова рада.

У прессрелізі "Сенс Банку" ідеться, що Кузьмін пішов "з особистих причин". Нагадаємо, "Сенс Банк" – це колишній "Альфа-банк", який нещодавно націоналізували. Він належить до 15 системно важливих українських банків.

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Що відомо про звільнення

Дмитро Кузьмін керував банком лише три тижні – а його призначали на три роки. За даними журналістів, його звільнила наглядова рада "Сенс Банку". Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що відставка була раптовою і після нетривалої хвороби Кузьміна. Утім, можливу відставку голови правління "Сенс Банку" раніше прогнозували – у зв'язку з деякими проблемами зі здоров'ям Кузьміна і "не надто переконливою роботою нового менеджменту в перші тижні".

Дмитро Кузьмін був топменеджером кількох банків, зокрема "Універсал банку".

Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. Процес відбору та призначення нового голови правління "почнеться якнайшвидше", запевнили у банку.

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Що відомо про націоналізацію