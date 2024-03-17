Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія": офіцер пояснив зміни

Дмитро Лиховій з 15 березня залишив посаду начальника зв'язків з громадськістю при ОСУВ "Таврія". Він пояснив, чим обумовлене таке рішення та чим він займатиметься надалі.

За його словами, він був на посаді речника угруповання тимчасово і наразі повернеться до попередніх обов'язків. Лиховій подякував всім колегам та зазначив, що найкращим визнанням буде добре слово тих, для кого він працював.

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Лиховій – не речник "Таврії"

Дмитро Лиховій повідомив, що 15 березня він здав пост начальника відділу зв'язків з громадськістю і речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Він подякував всім, хто працював разом з ним, а також зазначив, що це була дуже відповідальна і виснажлива робота без вихідних, де майже немає часу на сон.

Якщо що було не так – вибачайте. Я намагався дещо відходити від військових шаблонів, говорити людською мовою. Створювати корисні, але правдиві наративи. Бути проактивним, ближчим до фронту, до журналістів. Застосовувати найкраще з цивільних підходів до комунікації, наскільки це дозволяють піксель, оперативна ситуація та нормативка,

– написав Лиховій.

Він додав, що наразі повертається до виконання повсякденних обов'язків.

Згодом Дмитро Лиховій відреагував на повідомлення про нібито "утиски та чистки у ЗСУ". Він зазначив, що для конспірології тут немає жодних підстав. Офіцер пояснив, що в ОСУВ "Таврія" він перебував у відрядженні – тобто тимчасово. Зараз він повернувся до виконання попередніх обов'язків.

Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ,

– повідомив Лиховій.

Він розповів, що у Збройних Силах щодня здійснюються тисячі переміщень – тобто посади й підрозділи утворюються, зникають, утворюються на іншому місці. Дмитро Лиховій порадив конспірологам долучитися до ЗСУ, щоб зрозуміти все та допомогти.

Звільнення речника Повітряних сил

Ввечері 16 березня стало відомо, що свою посаду полишає речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Відповідну інформацію повідомив командувач Микола Олещук. Він подякував Ігнату за роботу та інформаційне протистояння ворогу.

Як повідомив Олещук, Юрій Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку. Водночас командувач не зазначив, ким же тепер стане ексречник. Сам Ігнат ситуацію наразі не коментував.