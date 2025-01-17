Зеленський надав звання Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з якутом

У п'ятницю, 17 січня, президент України відзначив державними нагородами українських військових. Зокрема, звання Героя України посмертно присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. "Золоту Зірку" від імені свого сина, Дмитра Масловського, отримала мама загиблого.

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Що відомо про Героя

30-річний Дмитро "Кобра" Масловський родом з Одеської області. До повномасштабного вторгнення він служив у зоні ООС.

Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість,

– написав Зеленський.

Боєць 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ загинув 17 листопада 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом у селі Трудове біля Курахового.

Того дня підрозділ "Кобри" виконував завдання із зачистки села – Дмитро і ще один боєць прикривали тил. Відео останнього бою десантника сколихнуло мережу.

Напарника Масловського "Хазу" вважали зниклим безвісти, однак пізніше його знайшли тяжкопораненим в одному з підвалів села. Нині "Хаза" перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, оператори ССО ліквідували росіян, які раніше жорстоко розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони України. Їх ворог захопив у полон на одному з напрямків фронту.