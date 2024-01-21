Трагічна втрата: на Донеччині загинув доцент черкаського вишу Дмитро Матвієнко
Джерело:Анатолій Бондаренко
Внаслідок артобстрілу на Донеччині загинув військовий Дмитро Матвієнко. Чоловік мав ступінь кандидата технічних наук та працював у одного з університетів Черкас.
Також певну частину свого життя Дмитро присвятив роботі інженера – працював на держпідприємстві. На жаль, Герой віддав своє життя у боях за свободу України.
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Загибель ще одного українця
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині загинув військовий Дмитро Матвієнко. Він обіймав посаду стрільця мотопіхотної роти. Останній бій Героя відбувся 15 січня.
Дмитру Матвієнку було 46 років… Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким,
– повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.
У Донецькій області загинув Дмитро Матвієнко / фото Анатолія Бондаренка
Військовий народився та навчався у школі у Черкасах. Пізніше він вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища". Там же закінчив аспірантуру.
За словами голови міста, Дмитро у 2019 захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук.
Певний час чоловік працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія". Він пройшов шлях від інженера 2 категорії до провідного інженера випробувального центру. Також чоловік обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.
Втрати України у війні
- У Тернополі 20 січня попрощалися з Михайлом Фаріоном. Військовий загинув у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Бійця похоронили на Микулинецькому кладовищі.
- У боях за Україну загинув Остап Мороз зі Львівщини, якому було всього 22 роки. Він був десантником. На жаль, життя Героя обірвалося під час виконання бойового завдання біля Кліщіївки, що у Донецькій області.
- У боротьбі проти російських загарбників загинули шестеро військових з Прикарпаття. Мова йде про воїнів Миколу Морозюка, Руслана Шелембина, Василя Лиховидюка, Василя Товарніцького, Віталія Івасюка та Ігора Лавріва. Відомо, що українські захисники загинули у різний час при виконанні бойових завдань.