Трагічна втрата: на Донеччині загинув доцент черкаського вишу Дмитро Матвієнко

Внаслідок артобстрілу на Донеччині загинув військовий Дмитро Матвієнко. Чоловік мав ступінь кандидата технічних наук та працював у одного з університетів Черкас.

Також певну частину свого життя Дмитро присвятив роботі інженера – працював на держпідприємстві. На жаль, Герой віддав своє життя у боях за свободу України.

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Загибель ще одного українця

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині загинув військовий Дмитро Матвієнко. Він обіймав посаду стрільця мотопіхотної роти. Останній бій Героя відбувся 15 січня.

Дмитру Матвієнку було 46 років… Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким,

– повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

У Донецькій області загинув Дмитро Матвієнко / фото Анатолія Бондаренка

Військовий народився та навчався у школі у Черкасах. Пізніше він вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища". Там же закінчив аспірантуру.

За словами голови міста, Дмитро у 2019 захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук.

Певний час чоловік працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія". Він пройшов шлях від інженера 2 категорії до провідного інженера випробувального центру. Також чоловік обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.

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