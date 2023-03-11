У Росії бісяться: Медведєв вибухнув образами, пропонуючи "свій варіант назви України"
Представники російської політики знову пробивають дно своїми висловлюваннями. Зокрема, після реакції Зеленського на петицію про перейменування Росії Медведєв, як завжди, вибухнув образами.
У російських ЗМІ оприлюднили реакцію заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він, як і заведено в Росії, по-свинськи спілкується зі світом і дозволяє викидати образи в сторону України, інформує 24 Канал.
До речі Пригрозив салютом з "Калібрів": Медведєв злякався можливої появи танкового заводу в Україні
Медведєв заговорив про перейменування України
Звісно після того, як ініціатива про перейменування прозвучала в Україні, то росіяни теж вирішили придумати назву для нашої держави. Це, загалом, було очікувано, адже у Росії немає ні каплі гідності, аби сприймати конструктивну критику та визнавати поразки.
Відтак, Медведєв запропонував свій варіант назви України.
Ну що тут сказати… Наша відповідь? Ні, звісно, не Хохляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (Бандерівський свинорейх. Точно! – пер. 24 Канал),
– йдеться в заяві політика.
Нагадаємо, що це не єдина безглузда заява Росії, яка прозвучала у відповідь про перейменування країни на Московію. Раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова обізвала Зеленського "бункерним", хоча усім відомо, що так називають Путіна через його пристрасть до підземних захисних споруд.
"Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення України "антиРосії", – заявила Захарова.
Що передувало
- Петиція щодо офіційного перейменування Росії на Московію набрала понад 25 тисяч голосів. На сайті Президента її оприлюднили 23 листопада. Авторка Шахворостова Валерія вказує, що історичною назвою Росії є Московія.
- Ініціаторка також наголосила, що зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі. Для іноземців назви "Rus" (як позначалася Київська Русь на мапах) та "Russia", "Russie", "Russland" (як позначалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови.
- Володимир Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України "Про географічні назви". За словами президента, пропозиція офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" та замінити відповідні терміни також має міжнародно-правові аспекти.
- Тож порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.