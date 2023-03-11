У Росії бісяться: Медведєв вибухнув образами, пропонуючи "свій варіант назви України"

Представники російської політики знову пробивають дно своїми висловлюваннями. Зокрема, після реакції Зеленського на петицію про перейменування Росії Медведєв, як завжди, вибухнув образами.

У російських ЗМІ оприлюднили реакцію заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він, як і заведено в Росії, по-свинськи спілкується зі світом і дозволяє викидати образи в сторону України, інформує 24 Канал.

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Медведєв заговорив про перейменування України

Звісно після того, як ініціатива про перейменування прозвучала в Україні, то росіяни теж вирішили придумати назву для нашої держави. Це, загалом, було очікувано, адже у Росії немає ні каплі гідності, аби сприймати конструктивну критику та визнавати поразки.

Відтак, Медведєв запропонував свій варіант назви України.

Ну що тут сказати… Наша відповідь? Ні, звісно, не Хохляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (Бандерівський свинорейх. Точно! – пер. 24 Канал),

– йдеться в заяві політика.

Нагадаємо, що це не єдина безглузда заява Росії, яка прозвучала у відповідь про перейменування країни на Московію. Раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова обізвала Зеленського "бункерним", хоча усім відомо, що так називають Путіна через його пристрасть до підземних захисних споруд.

"Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення України "антиРосії", – заявила Захарова.

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