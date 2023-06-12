Скотився до мемчика-алкоголіка, – представник ГУР прокоментував заяви Медвєдєва

Дмітрій Медвєдєв привітав своїх співгромадян з днем Росії. Щоправда, божевільний зробив це світлиною українського Майдану Незалежності у Києві.

Мовляв, ця "площа скоро стане їхньою". Але подібні абсурдні закиди нікому не цікаві. Ми зараз серйозно не обговорюємо ні його тексти, ні його посили, ні його погрози. Про це 24 Каналу сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Важливо Медведєв вибухнув: поки що тільки погрозами через слова Зеленського про Кремль

Людина, яка колись принаймні формально виконувала обов'язки президента великої держави (за територією), скотилась до мемчика-алкоголіка,

– наголосив Юсов.

Став потішним блогером

Ніхто у світі Медвєдєва серйозно не сприймає. Ні російські еліти, ні світова спільнота не вважають його серйозним гравцем на сьогоднішній мапі, щобільше, на постпутінській політичній мапі.

"Він порушує золоте правило: не писати у соцмережах у стані розширеної свідомості. Він активно зловживає цим. Якщо хтось дозволяє собі ввечері хильнути келих пива і написати щось від душі, то у нього цей стан затягується на декілька діб поспіль – і не пива, і не вина", – підкреслив представник ГУР.

На щастя, ця "драма" – не наша, а росіян, їм з ним жити. Якщо їх влаштовує така посадова особа, таке обличчя їхньої держави, над яким сміється весь світ, мабуть, вони мають на це право.

"Точно не страшно, якщо ми говоримо про жалюгідні заяви Мєдвєдєва", – резюмував Андрій Юсов.

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