П'яна дичина чи істинні плани кремля: що стоїть за черговим "завойовницьким" опусом мєдвєдєва

Ми живемо у дивовижний час, коли фейк може бути більшою правдою, ніж сама правда. Ось конкретний приклад.

Імперський голод

Колишній президент росії мєдвєдєв опублікував на своїй сторінці "Вконтакте" черговий дикий нацистський пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. У своєму пості він називав Казахстан та Грузію штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

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Через деякий час пост видалили, а помічник мєдвєдєва написав, що його сторінку зламали. Але це вже не має значення. Оскільки зміст посту зовсім не відрізнявся від тієї нацистської дичини, яку мєдвєдєв писав до цього, опус продовжують обговорювати так, начебто це був реальний пост мєдвєдєва (багато хто переконаний, що він просто був п'яним, коли його писав).

Адже абсолютно всі – і прихильники, і вороги – розуміють, що саме так російська влада насправді й думає. Навіть якщо мєдвєдєв і не писав цей пост – написане все одно нічим не відрізняється від того, що регулярно заявляють різні російські депутати та чиновники, які постійно ображають Казахстан та закликають захопити його північні області.

"Брехня", чесніша за будь-яку правду

Російські наZі цитують мєдвєдєва з радістю. царьов написав, що в пості "усе правильно по суті". Тобто війна проти абсолютно мирного Казахстану в нього виклакає схвалення.

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У самому ж Казахстані нацистська писанина зі сторінки мєдвєдєва вже спричинила скандал. Казахстанські політики коментують написане та закликають владу відреагувати.

Як би там не було, в одному фейковому пості (якщо він фейковий) виявилося більше правди, ніж в усіх офіційних заявах російських чиновників, зроблених у попередні роки.

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