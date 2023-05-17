Летіли вбивати українців: відомі імена ще двох пілотів Мі-8, які розбилися в Брянській області
13 травня у Брянській області "з невідомих причин" впали два винищувачі та два вертольоти. Крім того, у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що доля третього вертольота схоже була така ж.
Російські ЗМІ назвали ім'я ще одного пілота Мі-8, який розбився в Брянській області. Ним виявився 24-річний Сергій Чигилейчик із Вязьми Смоленської області, передає 24 Канал.
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Що відомо про окупанта
На сторінці школи, де навчався окупант, оприлюднили некролог. Крім того, 15 травня у навчальному закладі пройшла "траурна лінійка" на його честь.
Як відомо, мати загиблого льотчика працює вчителькою у цьому ж навчальному закладі.
Брянській області загинув Сергій Чигилейчик / Скриншот
Крім того, телеграм-канали оприлюднили фото колеги Чигилейчика – Дмитра Осипова. Відомо, що пілоту було 26 років.
Зверніть увагу! Під час масового падіння російських літаків і вертольотів на борту двох вертольотах та двох літаках перебувало більше членів екіпажів, ніж було оголошено. Раніше в Росії повідомили, що під час падіння збитих російських суден загинули 9 пілотів, однак насправді їх могло бути 11.
За даними російських ЗМІ, в двох селах Брянської області – Вязьма-Брянська та Острів – пройшли траурні заходи за загиблими, після чого стало відомо, що у кожному з гелікоптерів знаходилося по чотири особи. Усі вони загинули.
Хто ще загинув у той день
Під час падіння гелікоптера Мі-8 вдалося також ліквідувати борттехніка Максима Савченка. Як зазначив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан із позивним "Штірліц", російського окупанта збила Брянська ППО.
Російські ЗМІ уточнили, що Савченко був родом із Краснодара. Загибель Савченка підтвердила його дружина Олеся. OSINT-дослідники розшукали соцмережі вдови і її "героя".
Крім того, OSINT-аналітикам вже вдалося з'ясувати, як звали пілота Су-35, якого збили у Брянській області. За їхніми даними, керманичем винищувача був Гліб Поляков.
Що відомо про "чорний день" російської авіації: коротко
- У місті Клинці Брянської області 13 травня впали 2 російських вертольоти Мі-8. За попередньою інформацією, весь екіпаж, що був на бортах обох літальних апаратів – загинув.
- Згодом стало відомо, що в тому ж регіоні впав і винищувач Су-34. Попередньо відомо, що пілот і штурман літака не змогли катапультуватися, та загинули.
- Однак на цьому "літакопад" не скінчився. У мережі повідомили про падіння ще одного винищувача – Су-35. Пропагандисти намагалися приховати цей факт, але російські "воєнкори" підтвердили цей факт.